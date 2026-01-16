I sette quadranti di Agatha Christie è da vedere | su Netflix la miniserie gialla brillante con un' eroina irresistibile

Quando Netflix decide di tuffarsi nell’universo di Agatha Christie, lo fa in grande stile. I sette quadranti di Agatha Christie, disponibile sulla piattaforma dal 15 gennaio, è un concentrato di eleganza, mistero e quel pizzico di ironia che rende i gialli della regina del crimine sempre attuali. La miniserie in tre puntate è tratta dal romanzo I sette quadranti (ed. Oscar Mondadori) del 1929 e porta sullo schermo una storia meno nota rispetto ai grandi classici con Poirot o Miss Marple. Ma proprio per questo affascinante e non scontata nella sua struttura, come spesso capita con le avventure dei due famosi detective. 🔗 Leggi su Amica.it

