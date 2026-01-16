Gomorra Le Origini terzo episodio svela potere e inganni su Sky Atlantic e NOW

Il terzo episodio di Gomorra Le Origini, disponibile su Sky Atlantic e NOW, approfondisce i temi di potere e inganno. La narrazione si concentra sulle alleanze e i tradimenti tra Pietro Savastano e Angelo ‘A Sirena, offrendo uno sguardo sulle dinamiche complesse del mondo criminale. La serie prosegue nel suo racconto con un approccio sobrio e dettagliato, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore su sviluppi e character.

Gomorra Le Origini terzo episodio svela potere e inganni su Sky Atlantic con Pietro Savastano e Angelo 'A Sirena coinvolti in alleanze e tradimenti, in streaming su NOW in esclusiva. Il viaggio alle origini dell'epica saga crime Sky Original dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano è finalmente iniziato. Da stasera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il terzo episodio di GOMORRA – LE ORIGINI, la serie prequel prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, che proseguirà con una nuova puntata ogni settimana fino al 6 febbraio. Domani, 16 gennaio, è atteso su Sky Atlantic il terzo episodio, che tra lotta per il potere, disobbedienza e inganno entra nel vivo della storia di formazione criminale e sentimentale che vede protagonista il giovanissimo Pietro Savastano (interpretato da Luca Lubrano).

