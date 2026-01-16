Giornata della memoria all’istituto Corradini un incontro su Simone Veil

In occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto Marcellino Corradini di Palermo organizza un incontro dedicato a Simone Veil, figura simbolo della memoria e dei diritti umani. L’evento, che si terrà in via Giovanni Evangelista Di Blasi, mira a promuovere un momento di riflessione sulla Shoah, la sua memoria e il valore della testimonianza. Un’occasione per approfondire temi di grande attualità e responsabilità civica.

