Furto e ricettazione anche in trasferta | 50enne finisce in carcere

Un uomo di 50 anni di Napoli è stato arrestato ieri mattina dalla polizia in seguito a un provvedimento di condanna per furto e ricettazione. L’arresto è avvenuto durante un’operazione finalizzata al rispetto della legge, evidenziando come tali reati possano verificarsi anche in trasferta. L’uomo è stato condotto in carcere per l’esecuzione della pena.

Ieri mattina la polizia ha tratto in arresto un 50enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, gli agenti hanno eseguito nei confronti del soggetto il provvedimento emesso lo scorso 25 novembre dalla Procura della Repubblica presso il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Tre test positivi a cocaina ed eroina in comunità: 50enne finisce in carcere Leggi anche: Tre test positivi a cocaina ed eroina in comunità: 50enne finisce in carcere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Furti, rapine, riciclaggio, ricettazione: arrestati sette pendolari del crimine - Sette arresti per rapina, furto, riciclaggio e ricettazione: mercoledì i carabinieri della compagnia di Voghera, supportati dai militari delle compagnie di Vimercate, Corsico, Merate e Latina ... laprovinciapavese.gelocal.it È stato arrestato dalla Polizia di Stato un 39enne pregiudicato tarantino ritenuti il presunto responsabile dei reati di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di banconota falsa. Il personale delle Squadra Volante, nel cors - facebook.com facebook

