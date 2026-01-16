Famiglia sfrutta la figlia 16enne in sartoria | processo a genitori e nonno

Una famiglia è sotto processo per aver impiegato la propria figlia di 16 anni e la nipote minorenne nella sartoria di famiglia senza le necessarie autorizzazioni. L’accusa riguarda sfruttamento e violazioni delle normative sul lavoro minorile. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità di genitori e nonno, evidenziando le norme vigenti a tutela dei minori e le conseguenze di eventuali infrazioni.

