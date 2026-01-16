Ex-Otago | Il successo ci ha fregati e l’indie è diventato mainstream Oggi si pensa solo a diventare famosi Sanremo? È tornato a essere un evento solo televisivo

Ex-Otago, band genovese, riflette sul cambiamento del panorama musicale, dove il successo ha trasformato l’indie in mainstream e l’attenzione si concentra sulla fama. Con il ritorno in tour, celebrano Marassi, album fondamentale per la rivoluzione del pop del 2016, offrendo un'occasione per riabbracciare il loro pubblico e rivisitare un capitolo importante della loro storia musicale.

La band genovese torna in tour per festeggiare Marassi, l'album chiave della rivoluzione del pop del 2016. E riflette: «È stata una grande stagione, per tutti. Abbiamo raccontato la periferia, come i trapper. Ma poi ci era passata la fame». L'intervista Dieci anni di Marassi, l’album che aprì le porte del successo agli Ex-Otago, ok. Ma dieci anni, soprattutto, dal 2016, cioè il momento che ha cambiato per sempre la musica italiana, sancendo il cambio della guardia in cima alle classifiche: da un lato l’arrivo della trap, dall’altro quello dell’indie-pop di Calcutta, TheGiornalisti, Cosmo, Coez e appunto Ex-Otago. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

