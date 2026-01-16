Esaudito il desiderio di Ornella Vanoni pronta l' aiuola intitolata alla cantante

Da milanotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano rende omaggio a Ornella Vanoni con l’installazione di una targa commemorativa in un’aiuola di fronte al Piccolo Teatro Strehler, in largo Greppi. A due mesi dalla scomparsa della cantante, l’iniziativa onora il suo contributo alla cultura e alla musica italiana, esaudendo il suo desiderio di essere ricordata in modo semplice e rispettoso. La targa rappresenta un gesto di riconoscenza e memoria per la figura di Ornella Vanoni.

Come promesso. Milano rende omaggio a Ornella Vanoni a due mesi dalla sua scomparsa. Lo fa posando una targa commemorativa in un'aiuola di fronte al Piccolo Teatro Strehler, in largo Greppi. L'iniziativa, promossa da Palazzo Marino con il teatro, è volta a celebrare una delle interpreti più. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Suono io al suo funerale”. Ornella Vanoni, desiderio esaudito: per lei il grande artista italiano

Leggi anche: “Suonerò io al suo funerale”. Ornella Vanoni, desiderio esaudito: glielo aveva chiesto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ornella Vanoni, il funerale a Milano accompagnato da Paolo Fresu - Centinaia di persone si sono messe in fila anche questa mattina per dare l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. rockol.it

Ornella Vanoni, l'ultimo desiderio prima di morire: «Ha chiesto un gelato, poi il cuore l'ha abbandonata. Avrebbe voluto andarsene così» - Lo racconta il compositore e cantautore Mario Lavezzi, che aveva prodotto diversi album della cantante. leggo.it

Ornella Vanoni, l’omaggio a “Che tempo che fa”. Fazio commosso Quella voce senza fine, tra fierezza ed orgoglio, simbolo di indipendenza Paolo Jannacci, il ricordo di ... - L’omelia: "Grazie Dio che ci hai dato Ornella" "Ti benedico e ti ringrazio o Padre del cielo e della terra perchè ci hai dato Ornella". repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.