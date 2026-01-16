Edificio abbadonato in via Cronato esposto di Cisal e Osservatorio nazionale sulla pubblica amministrazione

L’edificio abbandonato in via Cronato è stato oggetto di attenzione da parte della Cisal e dell’Osservatorio Nazionale sulla Pubblica Amministrazione. Su iniziativa del segretario provinciale di Catania, Giovanni Lo Schiavo, l’Osservatorio ha avviato un monitoraggio per valutare lo stato e le potenziali opportunità di riqualificazione dell’immobile, al fine di promuovere iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico.

