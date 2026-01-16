Edificio abbadonato in via Cronato esposto di Cisal e Osservatorio nazionale sulla pubblica amministrazione
L’edificio abbandonato in via Cronato è stato oggetto di attenzione da parte della Cisal e dell’Osservatorio Nazionale sulla Pubblica Amministrazione. Su iniziativa del segretario provinciale di Catania, Giovanni Lo Schiavo, l’Osservatorio ha avviato un monitoraggio per valutare lo stato e le potenziali opportunità di riqualificazione dell’immobile, al fine di promuovere iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico.
Su iniziativa del segretario provinciale della Cisal di Catania, Giovanni Lo Schiavo, l’Osservatorio Nazionale sulla Pubblica Amministrazione, attraverso il suo presidente, Avv. Vito Pirrone, ha inviato alle autorità competenti un documento-esposto riguardante un edificio abbandonato, pericolante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
