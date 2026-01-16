E' l' inferno in terra Le testimonianze crude dall' Iran e la paura di chi vive sotto le torri
Le testimonianze provenienti dall’Iran descrivono un clima di grande tensione e sofferenza, con cittadini che vivono in un contesto di instabilità e repressione. Le parole di chi è testimone di questi eventi evidenziano una realtà drammatica, fatta di lutto e paura diffusa. Questo articolo presenta un approfondimento sulla situazione attuale nel paese, analizzando le cause e le conseguenze di un conflitto che ha colpito profondamente la società iraniana.
“Oggi, ogni strada e ogni quartiere dell’Iran è in lutto. Tutti i miei connazionali piangono. Quello a cui stiamo assistendo è un vero e proprio massacro”. A dirlo è Mahdi, studente internazionale dell'Alma Mater in Italia per motivi di studio e adesso estremamente in apprensione per quello che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Femminicidi, le istituzioni rifugio sicuro di chi vive nella paura
Leggi anche: "Seguita sotto casa da sconosciuti: volevano fare sesso a tre": la paura di chi vive vicino al "parcheggio a luci rosse"
La fuga disperata, le porte bloccate e i corpi a terra: i racconti e le immagini dell’inferno di Crans-Montana - Le testimonianze e le immagini dell'interno del Constellation contenute nell'ordinanza della Procura svizzera ricostruiscono l’incendio di Capodanno ... fanpage.it
Crans-Montana, le testimonianze: “Vedevo mani e piedi, mi imploravano di aiutarli”, “Li abbiamo estratti uno dopo l’altro”, “Ho pensato: morirò davvero così?” - Ragazzi ustionati, candele pirotecniche, soccorsi disperati: i racconti di chi è sopravvissuto all'incendio al Constellation ... ilfattoquotidiano.it
La testimonianza di padre Faltas: "Gaza bombardata è un inferno. E si muore di fame e di sete" - Il frate francescano vicario custode in Terra Santa è intervenuto a un incontro con don Violi "Sono là da 35 anni, non ho ho mai vissuto una situazione così drammatica". ilrestodelcarlino.it
DA UN SEMPLICE LUOGO PRIVO DI PREMI E CASTIGHI A UNA DIMORA DI TORMENTI IN CUI LA “GIUSTIZIA” DIVINA È LA STESSA DEI SOVRANI IN TERRA. ECCO COME L’INFERNO DIVENNE LO SPECCHIO DEL NOSTRO MONDO. Nonostante ancora - facebook.com facebook
L’INFERNO IN TERRA VISSUTO DA ALBERTO TRENTINI – IL COOPERANTE HA RACCONTATO I SUOI 423 GIORNI DI PR x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.