Ditelo con un anello ecco il significato nascosto dietro ogni dito ingioiellato

Da vanityfair.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anello indossato su una mano può comunicare diversi significati, oltre a rappresentare semplici scelte di stile. Mentre l’anulare sinistro è tradizionalmente associato alla fede e all’impegno, le altre dita ospitano gioielli che raccontano storie personali e simbolismi diversi. Scoprire il significato nascosto dietro ciascun anello permette di comprendere meglio le tradizioni e le emozioni che si celano dietro ogni dettaglio.

Per gli anelli non tutte le dita di una mano sono uguali. Sappiamo molto, se non tutto, della fede e dell'anello di fidanzamento infilato all'anulare sinistro, per lo meno alle nostre latitudini. Tuttavia c'è un mondo di significati nascosti da andare a scoprire per quanto riguarda le restanti dita di entrambe le mani che entrano in gioco in questa rassegna di interpretazioni. Da un punto di vista meramente pratico la sinistra, la mano che usiamo di meno se non siamo mancini, è quella di solito più agghindata mentre la destra è quella che ha bisogno di più leggerezza per essere più funzionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ditelo con un anello ecco il significato nascosto dietro ogni dito ingioiellato

© Vanityfair.it - Ditelo con un anello, ecco il significato nascosto dietro ogni dito ingioiellato

Leggi anche: La Regina Camilla ha un nuovo anello, significato nascosto e perché non lo toglie mai

Leggi anche: Si indossa sul dito indice e parla con l’AI: l’anello Stream arriva la prossima estate (ecco come funziona)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.