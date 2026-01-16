Dentro la mente delle macchine Ecco il computer elettromeccanico

Nel 2010, Mecwilly è stato il primo robot umanoide impiegato in Italia, svolgendo funzioni di assistenza presso i Servizi demografici del Comune di Rimini. Questa innovazione ha segnato un passo importante nell’integrazione tra tecnologia e servizi pubblici, offrendo uno sguardo sulla evoluzione dei computer elettromeccanici e delle loro applicazioni nel settore pubblico. Un esempio di come la tecnologia inizi a entrare nelle realtà quotidiane, aprendo nuove prospettive di interazione e supporto.

Sedici anni fa, nell’ormai lontano 2010, fece nascere Mecwilly, il robottino umanoide che per un periodo lavorò anche come addetto alle informazioni ai Servizi demografici del Comune di Rimini, diventando il primo robot impiegato in Italia. In questi anni non si è mai fermato il genio di Roberto Masini, ex impiegato comunale e nella vita anche psicologo, e adesso presenta il suo ‘Teravac’, un computer funzionante composto interamente – in tutto sono 1100 – da interruttori elettromeccanici, i cosiddetti ‘relè’. Proprio come funzionavano i primi computer negli anni 30 e 40, ed è anche in legno. Ma la cosa sorprendente è che "anche se fatto così, ha lo stesso funzionamento di un computer moderno e di uno smartphone", spiega Masini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dentro la mente delle macchine. Ecco il computer elettromeccanico Leggi anche: Dentro un PC: come nasce un computer assemblato spiegato in modo semplice Leggi anche: Quando chi ami diventa un estraneo, dentro la mente della sindrome di Capgras Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dentro la mente delle macchine. Ecco il computer elettromeccanico. Macchine coscienti e menti umane nei computer: ecco nuovi interrogativi etici - Saremo in grado di caricare, per così dire, la nostra mente su un computer? avvenire.it La mente adattiva: pensare insieme alle macchine In un mondo in cui l’intelligenza artificiale non è più solo strumento ma interlocutore, pensare e decidere diventa un processo condiviso tra esseri umani e macchine. "La mente adattiva" nasce dalla rilettura facebook La mente adattiva: pensare insieme alle macchine Pubblicato nella collana interamente digitale di Egea – Bookmark – il libro di @fabiolalli è disponibile online, qui: tinyurl.com/LaMenteAdattiv… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.