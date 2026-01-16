Dal delitto di Garlasco al caso Garlasco incontro con Barbara Fabbroni

Il 24 gennaio ad Arezzo si svolgerà un incontro con Barbara Fabbroni presso l’Auditorium Le Santucce di Castiglione Fiorentino. L’evento approfondirà il caso Garlasco, uno dei più noti nella cronaca giudiziaria italiana, analizzando aspetti e sviluppi di questa vicenda. L’appuntamento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di approfondire i dettagli e le implicazioni di un caso che ha suscitato grande interesse e discussione.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio, alle ore 17.00, presso l' Auditorium Le Santucce di Castiglione Fiorentino, si terrà un incontro di approfondimento dedicato a uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. Barbara Fabbroni, psicoterapeuta e criminologa, giornalista e scrittrice, ideatrice di Crime Caffè, condurrà un'analisi approfondita dal titolo " Dal delitto di Garlasco al caso Garlasco ", ripercorrendo i fatti, le indagini, le contraddizioni investigative e le implicazioni psicologiche e mediatiche che hanno trasformato un omicidio in un caso emblematico della giustizia italiana.

