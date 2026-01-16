Crepe in alcuni tratti di via Capriglia

Sono stati segnalati alcuni tratti di via Capriglia con crepe visibili, come documentato da cittadini. È importante intervenire tempestivamente per riparare i danni e prevenire eventuali incidenti. Si invita l'amministrazione competente a valutare la situazione e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei passanti e il mantenimento delle condizioni di via Capriglia.

Di fronte a quei "tagli" vistosi immortalati dai telefoni di alcuni cittadini, la richiesta è che quanto prima si ponga rimedio per evitare che qualcuno si faccia del male. A versare in queste condizioni sono alcuni tratti di via Capriglia (nella foto) a causa delle crepe che si sono formate più o meno a metà strada tra Pietrasanta e la frazione collinare. Gli abitanti hanno voluto fare una prova, constatando che in auto il disagio viene avvertito anche se in tono minore. Parliamo di lievi sbandamenti, quasi impercettibili, che diventano però problematici se a transitare sono bici, scooter e moto.

