Consolare Rimini-San Marino nuova tappa per il progetto di riqualificazione | summit con il ministero

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per giovedì (23 gennaio) una riunione tecnica in videoconferenza dedicata al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Statale Consolare 72 “San Marino”. All’incontro prenderanno parte tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento: i Comuni di Rimini e Coriano, la Regione Emilia-Romagna, la Repubblica di San Marino e Anas. L’obiettivo della sessione di lavoro è illustrare i contenuti del quadro progettuale aggiornato, che dovrà successivamente essere sottoposto alla Conferenza di Servizi decisoria, dopo i significativi sviluppi registrati dall’iter negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

