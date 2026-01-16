Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve | Adzic non si tocca si può trovare un tesoro nascosto Bremer e Yildiz a riposo? Rispondo così

Luciano Spalletti ha presentato la sfida tra Cagliari e Juventus, commentando le scelte di formazione e le possibili strategie. Ha sottolineato l’importanza di Adzic, ritenendolo un elemento imprescindibile, e ha risposto alle domande su Bremer e Yildiz, spiegando le decisioni relative al loro impiego. Le dichiarazioni dell’allenatore offrono uno sguardo chiaro sulla fase preparatoria alla partita, evidenziando attenzione e rispetto per il confronto in serie A.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 21ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla insidiosa trasferta contro il Cagliari. Nel giorno di vigilia, venerdì 16 gennaio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. GIOCARE OGNI 3 GIORNI – «Mettere a fuoco una cosa per volta, approfondire i temi su questa cosa senza riempire la testa.

