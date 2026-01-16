Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge i turisti in Estonia | Non mi arrampicherò più in un posto del genere

Durante una visita alle cascate di Valaste in Estonia, un blocco di ghiaccio si è staccato, travolgendo alcuni turisti. L'incidente, avvenuto in un'area nota per le sue formazioni di ghiaccio, ha suscitato preoccupazione e richiama l'attenzione sulla sicurezza in ambienti naturali di questo tipo. È importante rispettare le indicazioni e valutare attentamente il rischio prima di avvicinarsi a strutture di ghiaccio di grandi dimensioni.

Alle cascate di Valaste, in Estonia, un blocco di ghiaccio si è staccato dalla parete precipitando su decine di turisti. Una donna è rimasta ferita lievemente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

