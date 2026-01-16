Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge i turisti in Estonia | Non mi arrampicherò più in un posto del genere

Durante una visita alle cascate di Valaste in Estonia, un blocco di ghiaccio si è staccato, travolgendo alcuni turisti. L'incidente, avvenuto in un'area nota per le sue formazioni di ghiaccio, ha suscitato preoccupazione e richiama l'attenzione sulla sicurezza in ambienti naturali di questo tipo. È importante rispettare le indicazioni e valutare attentamente il rischio prima di avvicinarsi a strutture di ghiaccio di grandi dimensioni.

Giovane scalatore precipita 10 metri sulla cascata di ghiaccio: 29enne ferito gravemente - Incidente in alta Val Saisera: scalatore sloveno cade 10 metri sulla cascata di ghiaccio, elitrasportato all’ospedale di Udine. nordest24.it

Paura sulla cascata ghiacciata, scalatore precipita per 10 metri: 30enne elitrasportato in ospedale - Una terribile caduta da un'altezza di circa 10 metri ha avuto come sfortunato protagonista un 30enne di nazionalità slovena: per soccorrerlo tra le 10. ildolomiti.it

Valle di Champorcher: cascata di ghiaccio sul torrente Crest. Foto di Challa Giova - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.