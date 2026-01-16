La Campania si conferma tra le regioni italiane con il settore del florovivaismo in crescita, attestandosi al sesto posto per produzione. Nel 2023, il valore complessivo della produzione florovivaistica ha raggiunto un record di 3,25 miliardi di euro, il più alto mai registrato, segnando un importante momento di sviluppo per questa filiera nel contesto nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Record valore alla produzione del florovivaismo italiano, il più alto mai registrato: 3,25 miliardi (3,14 nel rilevamento Istat precedente). Campania sesta potenza regionale. Tutto pronto per la decima edizione di Myplant (18-20 febbraio, FieraMilano Rho), la fiera internazionale leader del florovivaismo, del garden e del paesaggio professionale, che, a sua volta, batte ogni record raggiungendo i 60.000mq di esposizione. Grande attesa per le aziende campane in mostra. Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la top-ten delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione del settore florovivaistico nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, florovivaismo in crescita: Regione al sesto posto

Leggi anche: Florovivaismo, in Campania in terzo Congresso nazionale organizzato da Coldiretti: le date

Leggi anche: Calcio, Risultati e classifica, Como al sesto posto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’Istat : “In Campania il Pil al 3,2 % prima Regione d’Italia per crescita” - L'ISTAT ha pubblicato oggi i nuovi dati della contabilità regionale e provinciale, aggiornati al 2016 e coerenti con le stime nazionali pubblicate a settembre 2017. regione.campania.it

Stile TV. . Canale 78 in tutta la Campania - facebook.com facebook