Bonucci torna a parlare della Vecchia Signora | Conte ci ha insegnato cosa vuol dire Juventus BBC? Abbiamo segnato un’era Poi il commento sul passaggio al Milan

Leonardo Bonucci ripercorre il suo percorso con la Juventus, ricordando l’insegnamento di Conte e i momenti con Buffon e Chiellini. Parla delle sfide vissute e delle trasformazioni della squadra, evidenziando il ruolo della “BBC” e il significato di Juventus per lui. Inoltre, commenta il passaggio al Milan, offrendo uno sguardo sincero sui cambiamenti e le esperienze maturate nel corso della carriera.

Bonucci racconta a Radio Tv Serie A l'arrivo a Torino, il rapporto con Buffon e Chiellini e la rivoluzione di Conte. L'ex capitano e colonna bianconera Leonardo Bonucci si è aperto a cuore aperto ai microfoni di Radio Serie A, ripercorrendo le tappe cruciali della sua leggendaria epopea a Torino. Il viaggio nei ricordi parte dal trasferimento del 2010, vissuto come un sogno ad occhi aperti: reduce dal Mondiale, Bonucci chiese di arrivare in ritiro in anticipo per immergersi subito nel mondo Juve. Nonostante un primo anno avaro di soddisfazioni, quella stagione difficile fu fondamentale per temprarlo in vista dell'avvento di Antonio Conte.

