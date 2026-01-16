Beccato con un martello di 90 cm a Piazza Bissolati | arrestato
Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne di Benevento in Piazza Bissolati, trovandolo in possesso di un martello di 90 cm. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere, contribuendo così alla sicurezza pubblica nella zona.
Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio la Polizia di Stato ha denunciato all'Autorità Giudiziaria un 28enne di Benevento per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Nella nottata, in Piazza Bissolati, la Volante sottoponeva al controllo un uomo che, a bordo della propria autovettura, all'interno della quale era presente anche un 22enne del capoluogo con pregiudizi penali, veniva trovato in possesso di un martello demolitore della lunghezza di circa 90 cm, riposto nel vano bagagli del veicolo, del quale lo stesso non sapeva giustificarne la disponibilità.
