Askatasuna via libera per l' assemblea al Campus Einaudi Presidio del Fuan in Rettorato | UniTo ostaggio degli ' antifa' traditi dal Pd

Askatasuna ha dato il via libera all’assemblea al Campus Einaudi, mentre il Fuan ha presidiato il Rettorato, criticando l’Università di Torino per essere, a loro avviso, ostaggio di certain ideologie politiche. Roberto Ravello di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza che l’ateneo rimanga un luogo di formazione, lontano da conflitti politici e influenze esterne. La questione si inserisce nel dibattito sulla neutralità e il ruolo delle università pubbliche.

“L’Università deve restare luogo di formazione e sapere, non un megafono politico contro la Repubblica e il Governo eletto dai cittadini”, tuona così Roberto Ravello, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, a meno di ventiquattro ore dall'assemblea nazionale chiamata da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Volantinaggio per 'Piemove' del Fuan al Campus Einaudi, tensioni con i collettivi studenteschi: "Ennesima provocazione" Leggi anche: Volantinaggio per 'Piemove' del Fuan al Campus Einaudi, tensioni con i collettivi studenteschi: "Ennesima provocazione" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Askatasuna, l'università nega Palazzo nuovo: l'assemblea nazionale si terrà al campus Einaudi; Askatasuna finisce in parlamento e Piantedosi critica Lo Russo: “Percorso oggettivamente fallito”; Cittadini di Vanchiglia in assemblea per Askatasuna: Percorso avviato dal Comune è l'unico possibile; Askatasuna, il questore Gambino ascolta e Lo Russo rilancia: Riapriamo il giardino per i bambini. Sabato l’assemblea per difendere Askatasuna, l’Università concede gli spazi della Palazzina Einaudi - La rettrice dice sì in accordo con Prefettura e Questura: “L’ateneo è luogo di dialogo” ... torino.repubblica.it

Askatasuna, l'Università concede l'aula al Campus Einaudi per l'assemblea. Insorge il centrodestra: "Gravissimo, una follia che legittima l’antagonismo organizzato" - Dalla Lega a Fratelli d'Italia: monta la polemica una volta ufficializzata la concessione dello spazio per l'assemblea nazionale del 17 gennaio ... torinotoday.it

Assemblea Aska al Campus, blitz del Fuan in Rettorato: "No all'Università ostaggio degli "Antifa"" - Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, i rappresentanti degli studenti eletti del FUAN- torinoggi.it

Dopo Leoncavallo e Askatasuna, il Governo porta avanti senza tentennamenti il piano per liberare gli immobili occupati abusivamente. Oltre cento realtà riconducibili al mondo antagonista e anarchico saranno presto sgomberate. C’è una volontà politica chiar - facebook.com facebook

Dopo il Leoncavallo a Milano è il centro sociale Askatasuna a Torino ad essere sgomberato. Lo Stato c’è e si riappropria del territorio. Il governo Meloni libera le zone franche dove regnano illegalità e l’impunità. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.