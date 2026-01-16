Antonio Ricci contro Giorgia Meloni parole di fuoco | Devi farlo

Antonio Ricci ha rivolto a Giorgia Meloni un messaggio diretto e deciso, aggiungendo: “Devi farlo”. Dopo mesi di attesa, il ritorno di uno dei programmi più rappresentativi della televisione italiana si avvicina, suscitando interesse e discussioni tra il pubblico. La ripresa promette di riportare in primo piano tematiche di attualità e intrattenimento, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Dopo mesi di attesa, uno dei programmi più iconici della televisione italiana si prepara a tornare in scena. Striscia La Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci, riparte con una formula completamente rinnovata, pronta a conquistare nuovamente il pubblico di Canale 5. Negli ultimi anni, il programma ha rappresentato un punto di riferimento per chi cerca informazione satirica e denuncia sociale, riuscendo a mescolare ironia, costume e inchiesta giornalistica. Il ritorno dello show, programmato dal 22 gennaio e previsto per cinque appuntamenti settimanali, segna un cambiamento di strategia: Striscia La Notizia andrà in onda solo di giovedì sera, lasciando spazio ad altri programmi di punta come La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti, che continua a macinare ascolti elevati.

“La Meloni è cattolica? Allora protesti contro le guerre. A Striscia vedrete Maria De Filippi mettere le cacche a chi parcheggia nei posti dei disabili senza permessi con ... - Antonio Ricci presenta la nuova versione di Striscia con sei veline e ospiti speciali, e lancia critiche alla Meloni sulla guerra ... ilfattoquotidiano.it

