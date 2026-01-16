Andrea Iannone il commento social che riaccende il gossip su Rocío Muñoz Morales

Recentemente, Andrea Iannone ha lasciato un commento sotto l’ultimo post Instagram di Rocío Muñoz Morales, scrivendo: «Sono per il flamenco». La frase ha suscitato nuovamente interesse e speculazioni sul loro rapporto, riaccendendo il gossip attorno alla coppia. Questa breve interazione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, alimentando discussioni sulle eventuali novità riguardo alla loro relazione.

Una frase sotto l’ultimo post Instagram dell’attrice da parte del pilota di Moto GP: «Sono per il flamenco». Il tutto dopo la recente paparazzata dei due in un relais in Franciacorta. E il gossip di una possibile frequentazione diventa sempre più (anche se, per ora, non c'è nulla di ufficiale) Un commento di complicità, scritto in spagnolo e accompagnato da un’emoji, è bastato per riaccendere i riflettori su una delle indiscrezioni più chiacchierate degli ultimi giorni. Il pilota di Moto GP Andrea Iannone, 36 anni, ha commentato le ultime foto condivise su Instagram dalla modella e attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, 37 anni, con la frase «Yo soy por el flamenco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Andrea Iannone, il commento social che riaccende il gossip su Rocío Muñoz Morales Leggi anche: ‘Yo soy por el flamenco’: il commento di Iannone che conferma il gossip su Rocío Muñoz Morales Leggi anche: Iannone Andrea e Rocío Muñoz Morales sorprendono il gossip Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Andrea Iannone commenta una foto di Rocío Muñoz Morales: Io sono per il flamenco; Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio Muñoz Morales: commento inequivocabile e like tattici, ma i fan lo attaccano; Iannone e Rocio Munoz Morales stanno insieme? Il gesto social del pilota che conferma la frequentazione; Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio nella sua serata magica: il gesto rivelatore. Andrea Iannone, il commento social che riaccende il gossip su Rocío Muñoz Morales - Una frase sotto l’ultimo post Instagram dell’attrice da parte del pilota di Moto GP: «Sono per il flamenco». vanityfair.it

