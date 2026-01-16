A Londra si può discutere di geopolitica finché si vuole ma la precedenza spetta sempre a lui il gatto più potente del Regno Unito

Da iodonna.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Londra, tra incontri diplomatici e decisioni politiche, il vero protagonista è lui: il gatto di Downing Street. Mantenendo il suo ruolo di custode silenzioso, questo felino rappresenta un simbolo di tradizione e stabilità. Recentemente, la sua presenza ha attirato l'attenzione di un fotografo che, tentando di immortalare la scena, si è trovato a rischiare di finire nel cuore di uno dei luoghi più iconici del Regno Unito.

A Downing Street i governi passano, ma il vero padrone di casa resta lui. Lo sanno bene i diplomatici e, da qualche ora, lo sa ancora meglio il fotografo che ha rischiato di finire disteso davanti a una delle residenze istituzionali più celebri al miondo. Lo scorso 13 gennaio, mentre il primo ministro britannico Keir Starmer accoglieva il presidente polacco Karol Nawrocki, il cerimoniale ha dovuto fare i conti con l’imprevedibile agenda di Larry the Cat. Gatto: i consigli dell’esperto. guarda le foto Lo “sgambetto” al fotografo. L’incontro era di quelli importanti: ringraziamenti per i soldati britannici stanziati in Polonia, nuovi addestramenti per piloti di elicotteri e la solida cooperazione Nato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

a londra si pu242 discutere di geopolitica finch233 si vuole ma la precedenza spetta sempre a lui il gatto pi249 potente del regno unito

© Iodonna.it - A Londra si può discutere di geopolitica finché si vuole, ma la precedenza spetta sempre a lui, il gatto più potente del Regno Unito

Leggi anche: The Cal sempre più Glam: da Londra si sposta a Praga. Il presidente Marco Tronchetti Provera pronto per un futuro sfidante: “Ci vuole meno finanza più industria”

Leggi anche: Ravenna in testa, Marchionni vuole di più: "Non si è lì per caso, ma si può migliorare"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perché Trump si concentra su Groenlandia, Venezuela e Argentina

Video Perché Trump si concentra su Groenlandia, Venezuela e Argentina

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.