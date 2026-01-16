A Londra si può discutere di geopolitica finché si vuole ma la precedenza spetta sempre a lui il gatto più potente del Regno Unito

A Londra, tra incontri diplomatici e decisioni politiche, il vero protagonista è lui: il gatto di Downing Street. Mantenendo il suo ruolo di custode silenzioso, questo felino rappresenta un simbolo di tradizione e stabilità. Recentemente, la sua presenza ha attirato l'attenzione di un fotografo che, tentando di immortalare la scena, si è trovato a rischiare di finire nel cuore di uno dei luoghi più iconici del Regno Unito.

A Downing Street i governi passano, ma il vero padrone di casa resta lui. Lo sanno bene i diplomatici e, da qualche ora, lo sa ancora meglio il fotografo che ha rischiato di finire disteso davanti a una delle residenze istituzionali più celebri al miondo. Lo scorso 13 gennaio, mentre il primo ministro britannico Keir Starmer accoglieva il presidente polacco Karol Nawrocki, il cerimoniale ha dovuto fare i conti con l'imprevedibile agenda di Larry the Cat. Gatto: i consigli dell'esperto. guarda le foto Lo "sgambetto" al fotografo. L'incontro era di quelli importanti: ringraziamenti per i soldati britannici stanziati in Polonia, nuovi addestramenti per piloti di elicotteri e la solida cooperazione Nato.

