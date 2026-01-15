Una stazione ferroviaria per San Mauro mare

Una nuova stazione ferroviaria per San Mauro Mare rappresenta un passo importante per migliorare i collegamenti della riviera. La promozione delle vacanze sulla TV tedesca e svizzera sottolinea l’attenzione verso il potenziamento infrastrutturale, incluso il progetto di soppressione del passaggio a livello di via Marina, già avviato nel 2020 da RFI, Regione e enti locali. Un intervento che mira a valorizzare il territorio e facilitare gli spostamenti.

La riviera torna protagonista sulle tv tedesche e svizzere con uno spot dedicato alle vacanze. Ritorna così di grande attualità il tema ferrovia e soppressione passaggio a livello di via Marina incluso nel protocollo firmato da Rfi, Regione ed enti locali compreso il Comune di San Mauro Pascoli nel 2020 dall’allora sindaca Luciana Garbuglia. Dice Cristian Scagnelli responsabile di Forza Italia di San Mauro Pascoli: "L’accordo in questione prevede la soppressione del passaggio a livello e la realizzazione, da parte del Comune, di un sottopasso carrabile a Savignano Mare. Fermo restando la nostra contrarietà alla chiusura del passaggio a livello, proponiamo, come siamo sempre soliti fare, la creazione di una fermata del treno dedicata esclusivamente alla nostra località, permettendo a pendolari, residenti, studenti e turisti di usufruire del servizio di ferrovia costiera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una stazione ferroviaria per San Mauro mare" Leggi anche: Turismo e trasporti, la proposta di Forza Italia: "Realizzare una fermata del treno a San Mauro Mare" Leggi anche: San Mauro Mare, Mastacchi (Rete Civica): "Crisi di erosione grave e sottovalutata" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Una stazione ferroviaria per San Mauro mare; Turismo e trasporti, la proposta di Forza Italia: Realizzare una fermata del treno a San Mauro Mare; In edicola il nuovo numero de La Nuova Periferia del 13 gennaio 2026; Sigep e traffico: all'opera 70 agenti di Polizia Locale. 450 alberghi aperti. Una stazione ferroviaria per San Mauro Mare - La riviera torna protagonista sulle tv tedesche e svizzere con uno spot dedicato alle vacanze. msn.com

Turismo e trasporti, la proposta di Forza Italia: "Realizzare una fermata del treno a San Mauro Mare" - Scagnelli: "E' l’unica località della costa sulla tratta Ravenna- cesenatoday.it

Controlli straordinari alla Stazione Ferroviaria, nei Pubblici Esercizi e nelle zone critiche della Città. Questore; 3 denunciati, 2 Espulsioni - Ordini di allontanamento dal Territorio Nazionale, 2 Fogli di Via Obbligatori, 1 Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. #quest facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.