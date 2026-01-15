Un arsenale nascosto in cantina | arrestato un 56enne per armi e ricettazione

Un residente di Surbo di 56 anni è stato arrestato per detenzione e ricettazione di armi dopo il ritrovamento di un deposito clandestino in cantina. L'intervento, scaturito da una segnalazione di una cittadina, ha portato al sequestro di armi e alla conseguente misura cautelare. Questa operazione evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza pubblica.

SURBO – Il rinvenimento casuale da parte di una cittadina e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno permesso di smantellare una sorta di deposito di armi a Surbo. Nel pomeriggio di ieri, i militari della stazione locale, in collaborazione con il Norm della Compagnia di Lecce, hanno tratto. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

