Un arsenale nascosto in cantina | arrestato un 56enne per armi e ricettazione

Un residente di Surbo di 56 anni è stato arrestato per detenzione e ricettazione di armi dopo il ritrovamento di un deposito clandestino in cantina. L'intervento, scaturito da una segnalazione di una cittadina, ha portato al sequestro di armi e alla conseguente misura cautelare. Questa operazione evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza pubblica.

(Gennaro Scala) Un controllo su strada, un'auto fermata quasi per caso, e da lì un filo che conduce a un arsenale nascosto e a un ingente quantitativo di droga. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato nella giornata di ieri, 13 gennaio, tra

