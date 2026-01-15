Strategenius agency | Per le imprese l' Ai è opportunità ma si può tramutare in condanna

L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità significativa per le imprese italiane, con una crescita del 58% nel 2024 e un’adozione crescente tra le grandi aziende. Tuttavia, il Digital Intensity Index rivela che il 70,2% delle imprese italiane mantiene un livello di digitalizzazione di base, evidenziando un divario tra potenzialità e reali competenze digitali. È fondamentale affrontare questa situazione per trasformare l’IA da rischio a vantaggio competitivo.

Roma, 15 gen. (AdnkronosLabitalia) - Il paradosso della digitalizzazione italiana emerge con forza dai dati più recenti: mentre il mercato dell'intelligenza artificiale cresce del 58% nel 2024 e le grandi aziende con oltre 250 addetti superano il 50% di adozione Ia, il 70,2% delle imprese italiane rimane bloccato a un livello base di digitalizzazione secondo il Digital intensity index. Un divario che rischia di compromettere la competitività del tessuto produttivo nazionale, considerando che le pmi rappresentano circa il 45% del fatturato del Paese. I numeri raccontano una storia di opportunità mancate e di un sistema imprenditoriale che fatica a tenere il passo con la rivoluzione digitale.

