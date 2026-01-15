Sindacalista licenziato Robotti | Comune pronto a mediare per i diritti del lavoratore

Il Comune di Genova ha annunciato l’intenzione di intervenire per chiarire le motivazioni dietro il licenziamento di un rappresentante sindacale della Rcm, coinvolta nei lavori di Fincantieri. L’obiettivo è avviare un percorso di mediazione volto a tutelare i diritti del lavoratore, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel garantire condizioni eque e rispettose delle normative sul lavoro.

Il Comune di Genova si attiva per approfondire le cause che hanno portato al licenziamento di un delegato sindacale della Rcm, azienda edile impiegata nel ribaltamento a mare di Fincantieri.La notizia era stata diffusa dalla Cgil che aveva denunciato l'allontanamento di un delegato della Fillea.

Sindacalista licenziato, assessore Robotti: Pronti a fare da facilitatori per i diritti del lavoratore.

Sindacalista licenziato, assessore Robotti: "Pronti a fare da facilitatori per i diritti del lavoratore" - L'assessore al Lavoro ha manifestato la disponibilità del Comune di Genova ad approfondire: "Denunciare situazioni di pericolo sul posto di lavoro è un dovere, essere vessati e licenziati per questo è ... genovatoday.it