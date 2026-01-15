Seregno bilancio da medaglia d’oro In campo 11mila atleti e 150 eventi

Seregno conclude il 2025 con un bilancio positivo, dopo aver vissuto l’anno come Città europea dello Sport. Con 11.000 atleti coinvolti e 150 eventi organizzati, la città ha promosso attivamente lo sport e il benessere. La cerimonia pubblica di chiusura rappresenta un momento di riflessione e valorizzazione di un anno dedicato all’attività sportiva e alla partecipazione comunitaria.

Lo sport in città, un anno dopo. Dopo aver vissuto tutto il 2025 con il titolo di Città europea dello Sport cucito sulle spalle, il Comune di Seregno ha voluto chiudere questa esperienza con una cerimonia pubblica. Un galà dello sport per ripercorrere insieme, attraverso i vari protagonisti, i dodici mesi vissuti intensamente. Dodici mesi in cui non sono mancate le polemiche (prima tra tutte, per risonanza, quella relativa al cachet riconosciuto a Federica Pellegrini nella serata in cui è arrivata in città per presentare il suo libro), ma soprattutto non sono mancate le soddisfazioni. E, a dire il vero, neanche i numeri.

