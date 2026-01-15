L’attività di sabotaggio in Europa coinvolge diverse aree, dalla distruzione di infrastrutture alle azioni di intelligence. Mosca utilizza metodi vari, tra cui attacchi terrestri, subacquei e tecnologie avanzate come dispositivi acustici Lrad. Queste operazioni si inseriscono in un contesto di tensioni e zone grigie, dove finanza e strategie di destabilizzazione si intrecciano, influenzando la sicurezza e la stabilità della regione.

In Europa il sabotaggio è al centro delle dinamiche concettuali e operative di sicurezza. Roghi, graffiti, infrastrutture terresti e subacquee, agenti usa e getta e ora anche nuovi testi su dispositivi acustici Lrad. Secondo il Rusi, dal 2022 gli Stati Nato hanno visto crescere le operazioni ibride attribuite all’intelligence russa, con un deciso balzo nel 2024, anno nel quale anche il Center for Strategic and International Studies (Csis) conta 34 incidenti di incendio o sabotaggio, contro i 12 nel 2023 ed i 2 nel 2022. La gig economy del sabotaggio. Il salto di qualità, spiega il Royal United Services Institute, sta nel modello organizzativo: meno “professionisti”, più incarichi spezzettati, assegnati a civili reclutati online via Telegram e altre piattaforme, con pagamenti spesso in criptovalute. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sabotaggio, finanza e zone grigie. Come Mosca opera nello spazio europeo

