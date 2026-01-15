Robbie Williams sta per trasferirsi alle Bahamas
Robbie Williams, celebre cantante britannico di 51 anni, si prepara a trasferirsi alle Bahamas. Secondo fonti vicine alla popstar, la famiglia Williams intende stabilirsi tra le Bahamas, Miami e Londra, città dove possiedono diverse proprietà. Questa scelta riflette le modalità di vita e le preferenze della coppia, che mantiene legami con più località. La notizia conferma l’interesse di Robbie Williams per spostamenti e nuovi ambienti di vita.
