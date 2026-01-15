Regionali la richiesta del Patto Civico | Primarie contro le rendite di posizione
Il centrosinistra lombardo si riunirà il 19 gennaio per discutere le prossime scelte politiche in vista delle elezioni regionali. Tra i temi principali, la richiesta del Patto Civico di organizzare primarie come strumento per contrastare le rendite di posizione. Un incontro importante per definire le strategie e rafforzare l’unità della coalizione in un momento di confronto e rinnovamento.
Il centrosinistra lombardo tornerà a riunirsi intorno al tavolo di coalizione questo lunedì, il 19 gennaio. L’obiettivo è, innanzittutto, concordare le iniziative da tenere da qui ai prossimi mesi in materia di sanità regionale. L’orizzonte è preciso, benché non così vicino: le prossime elezioni Regionali, che ad oggi restano fissate all’inizio del 2028. E allora, proprio in vista della sfida elettorale, anche nel centrosinistra lombardo, come già in quello milanese, c’è chi ritiene utile e necessario scegliere il candidato governatore attraverso le primarie di coalizione. Il riferimento è al Patto Civico, che ha diramato una nota nella quale si fa esplicito riferimento alla consultazione interna: "Serve una Regione trasparente, con una visione di lungo periodo e capace di valutare l’impatto delle proprie scelte sulle generazioni future attraverso anche strumenti innovativi, quali le valutazioni di impatto generazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Confcommercio e Avis, patto per favorire le donazioni: "Responsabilità sociale, un esempio civico"
Leggi anche: Regionali, Inverso (Progetto Civico Italia) contro la sindaca Francese: "Ah Ponzia Pilato! Neanche stavolta un battipagliese a Palazzo Santa Lucia"
Regionali, la richiesta del Patto Civico: Primarie contro le rendite di posizione; M5s Crotone: patto civico e ultimatum al PD per le elezioni.
Regionali, la richiesta del Patto Civico: "Primarie contro le rendite di posizione" - Andreazza: per vincere bisogna aprirsi a chi vive nei territori. msn.com
M5s Crotone: patto civico e ultimatum al PD per le elezioni - Zurlo chiede istituzioni forti, Sorgiovanni avverte i dem: "Basta tentennare". ilcrotonese.it
Riforma delle distanze cimiteriali, Patto Civico per la Granda: "Un passo avanti per lo sviluppo dei nostri territori" - Patto Civico per la Granda accoglie con soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte del Parlamento della modifica alle norme sulle distanze cimiteriali, recependo la proposta promossa dalla ... targatocn.it
Un incontro operativo a Palazzo Alvaro ha stabilito una strategia congiunta tra Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria per affrontare l’emergenza erosiva a Bocale, prevedendo interventi immediati e una richiesta di finanziamenti regionali per un p facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.