Regionali la richiesta del Patto Civico | Primarie contro le rendite di posizione

Il centrosinistra lombardo si riunirà il 19 gennaio per discutere le prossime scelte politiche in vista delle elezioni regionali. Tra i temi principali, la richiesta del Patto Civico di organizzare primarie come strumento per contrastare le rendite di posizione. Un incontro importante per definire le strategie e rafforzare l’unità della coalizione in un momento di confronto e rinnovamento.

Il centrosinistra lombardo tornerà a riunirsi intorno al tavolo di coalizione questo lunedì, il 19 gennaio. L'obiettivo è, innanzittutto, concordare le iniziative da tenere da qui ai prossimi mesi in materia di sanità regionale. L'orizzonte è preciso, benché non così vicino: le prossime elezioni Regionali, che ad oggi restano fissate all'inizio del 2028. E allora, proprio in vista della sfida elettorale, anche nel centrosinistra lombardo, come già in quello milanese, c'è chi ritiene utile e necessario scegliere il candidato governatore attraverso le primarie di coalizione. Il riferimento è al Patto Civico, che ha diramato una nota nella quale si fa esplicito riferimento alla consultazione interna: "Serve una Regione trasparente, con una visione di lungo periodo e capace di valutare l'impatto delle proprie scelte sulle generazioni future attraverso anche strumenti innovativi, quali le valutazioni di impatto generazionale.

