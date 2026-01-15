RB Lipsia-Bayern Monaco sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:30 si svolge il match tra RB Lipsia e Bayern Monaco, una delle sfide più attese della Bundesliga di questo fine settimana. In questa introduzione troverete le formazioni, le quote e i pronostici per seguire al meglio l’incontro tra le due squadre. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio tedesco, con la possibilità di analizzare i dati e le previsioni prima del fischio d’inizio.

Gran finale di questo sabato di Bundesliga che vede la sfida tra il RB Lipsia e la capolista Bayern Monaco. I Roten Bullen di Werner vengono dalla vittoria sul Friburgo con il più classico dei risultati, vincendo la prima gara dell'anno solare dopo il rinvio della gara contro il St. Pauli. Terzo posto confermato a -4 dal Borussia Dortmund, che ha comunque una gara

