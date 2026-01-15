Questo appuntamento è fondamentale

Conapi-Mielizia, con oltre 45 anni di esperienza, rappresenta il centro dell’apicoltura italiana e la principale filiera del miele nel nostro paese. Questo appuntamento è un momento importante per condividere conoscenze, promuovere buone pratiche e rafforzare il settore. La nostra missione è sostenere gli apicoltori e valorizzare i prodotti di qualità, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’intera filiera.

Da 45 anni, Conapi-Mielizia è il cuore pulsante dell'apicoltura italiana, nonché la vera filiera del miele nel nostro Paese. In un mercato che quest'anno è cresciuto del 3%, la cooperativa agricola torna a Bologna per rafforzare la sua posizione al fianco della grande distribuzione. "Marca 2026 è un appuntamento fondamentale perché siamo partner leader della gdo italiana per tutto ciò che riguarda il prodotto a marchio – afferma la direttrice generale Nicoletta Maffini –. Siamo una filiera con soci e apicoltori professionisti distribuiti su tutto il territorio nazionale, i quali conferiscono in azienda un prodotto costantemente analizzato e controllato".

