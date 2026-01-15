Quattro uova a settimana per ‘curare’ sistema nervoso vista e pelle | cosa dice l’immunologo

Le uova sono un alimento ricco di nutrienti essenziali, come proteine di alta qualità, grassi insaturi, vitamine e minerali. Consumate con moderazione, possono contribuire al benessere di sistema nervoso, vista e pelle. Secondo l’immunologo, assumere quattro uova a settimana rappresenta un apporto equilibrato per favorire il metabolismo e il mantenimento delle funzioni corporee senza rischi per la salute.

(Adnkronos) – Piccole, ma preziose per metabolismo, cervello, occhi e pelle. Sono le uova, "che hanno proteine ad alto valore biologico, grassi emulsionati, prevalentemente insaturi, minerali e vitamine. Mancano di glucidi e vitamina C, ma di solito si consumano accompagnandole con pane e verdure che compensano tali carenze", come spiega l'immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum, interpellato dall'Adnkronos Salute. Ma quanti e quali sono i benefici delle uova? "Assunte in adeguate quantità, non sono direttamente responsabili dell'aumento del colesterolo cattivo nel sangue.

