Prolungamento della metro M2 fino a Vimercate e della M5 a Monza | 2026 decisivo dobbiamo fare squadra

Il prolungamento della metro M2 fino a Vimercate e della M5 a Monza rappresenta un obiettivo chiave per il 2026. Per raggiungerlo, è fondamentale un impegno condiviso e la collaborazione tra istituzioni e cittadini. Il consigliere regionale Jacopo Dozio sottolinea l’importanza di trovare i finanziamenti necessari, evidenziando come un lavoro di squadra sia essenziale per realizzare infrastrutture che migliorino la mobilità e lo sviluppo della Brianza.

Vimercate – "Dopo importanti passi in avanti, facciamo squadra per trovare i finanziamenti ". Il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) torna a battere sulle metropolitane in Brianza. "Il 2026 sarà un anno decisivo per sbloccare due opere essenziali: il prolungamento della metro 2 fino a Vimercate e la 5 a Monza, sono fiducioso che con l'impegno di tutte le istituzioni potremo trasformare progetti tanto attesi in realtà per il nostro territorio". Le opere rivoluzionerebbero la vita di pendolari e aziende in provincia. Per il prolungamento della linea Lilla fino a Monza mancano 400 milioni di euro La metro verde fino a Vimercate .

