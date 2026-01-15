Premi Champions i dati ufficiali | lo scorso anno l’Inter ha incassato cifra mostruosa

La UEFA ha pubblicato il Financial Report 2024/25, evidenziando gli incassi dei club partecipanti alle competizioni europee. Secondo i dati ufficiali, lo scorso anno l’Inter ha registrato un guadagno notevole dai premi Champions, confermando l’importanza di questa competizione per i club italiani e il loro bilancio. Questi numeri riflettono l’impatto economico delle performance nelle competizioni UEFA e l’interesse crescente verso il calcio internazionale.

Premi Champions. La UEFA ha reso noti oggi i dati contenuti nel Financial Report sugli incassi generati dai club impegnati nelle competizioni europee nella stagione 202425. In cima alla graduatoria c'è il Paris Saint-Germain, che ha fatto registrare ricavi complessivi per circa 144 milioni di euro, il dato più alto in assoluto. Subito alle spalle dei parigini spicca l'Inter. Grazie allo straordinario percorso in Champions League, culminato con la finale persa proprio contro il PSG, il club nerazzurro ha incassato circa 136 milioni di euro. Si tratta di una cifra storica, che rappresenta il miglior risultato di sempre per una squadra italiana nelle competizioni UEFA.

