Piadine gratis per l' apertura del nuovo locale
Il 21 gennaio apre ufficialmente il primo ristorante del brand in città, situato in Piazza Fuga, vicino alla funicolare del Vomero. Per l’occasione, sarà possibile gustare gratuitamente le piadine durante un evento aperto al pubblico, che si svolgerà nel pomeriggio e proseguirà fino a sera. Un’opportunità per conoscere il nuovo locale e assaporare le nostre specialità in un’atmosfera informale e accogliente.
Martedì 21 gennaio il brand inaugura ufficialmente il suo primo ristorante in città, in Piazza Fuga, ai piedi della funicolare che conduce al Vomero, e lo fa con un evento aperto al pubblico pensato per coinvolgere i napoletani dal pomeriggio fino a sera. Per celebrare il debutto nel capoluogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
