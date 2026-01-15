Piadine gratis per l' apertura del nuovo locale

Il 21 gennaio apre ufficialmente il primo ristorante del brand in città, situato in Piazza Fuga, vicino alla funicolare del Vomero. Per l’occasione, sarà possibile gustare gratuitamente le piadine durante un evento aperto al pubblico, che si svolgerà nel pomeriggio e proseguirà fino a sera. Un’opportunità per conoscere il nuovo locale e assaporare le nostre specialità in un’atmosfera informale e accogliente.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.