Partite all' U-Power Stadium | traffico blindato ma non per residenti e lavoratori arriva il pass

L'accesso all'U-Power Stadium sarà limitato durante le partite di Monza in Serie A, con traffico bloccato per garantire la sicurezza. Tuttavia, residenti e lavoratori avranno la possibilità di transitare grazie a un pass speciale. Questa misura, richiesta fin dalla prima stagione, mira a conciliare le esigenze degli abitanti con gli eventi sportivi, assicurando un traffico più ordinato e una migliore gestione delle zone coinvolte.

È una richiesta che i residenti avanzano dalla prima stagione del Monza in Serie A. Poter transitare durante le chiusure delle strade in concomitanza delle partite. Adesso la richiesta è stata accolta. Da sabato 17 gennaio, quando all'U-Power Stadium si disputerà il match Monza-Frosinone, sarà consentito il passaggio in auto alle persone che vivono, lavorano o sono caregiver in possesso del pass per quella zona. "Dal 17 gennaio - fa sapere il Comune con una nota ufficiale - entrerà in vigore la nuova ordinanza che disciplina la circolazione nella Zona di Particolare Rilevanza Urbana ZPRU nei pressi del Polo Sportivo di Monza (dove si trovano l'U-Power Stadium e l'Arena del volley).

