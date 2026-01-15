Il palazzo di viale Sardegna, atteso dal 2021, rappresenta un importante intervento per la realizzazione della Casa di comunità di Siena. Come sottolineato dal direttore generale dell’Asl, Marco Torre, sarà necessario intervenire anche su Pian d’Ovile per garantire servizi sufficienti, evidenziando l’urgenza di un intervento strutturale che risponda alle esigenze della comunità locale.

"Dovremo rimettere mano a Pian d’Ovile. Non possiamo aspettare viale Sardegna per avere la Casa di comunità di Siena", aveva detto a La Nazione qualche giorno fa il direttore generale dell’Asl, Marco Torre. Lasciando intendere che i tempi non sono ancora ’maturi’. Ieri l’ennesima interlocuzione fra Asl e Provincia di Siena, ente attorno al quale ruota la vicenda dell’immobile di viale Sardegna, che, in base ad un protocollo del 2021, l’Asl dovrebbe acquistare per 7,5 milioni. Si prosegue dunque sulla strada già presa, di valorizzazione di un immobile pubblico ad oggi inutilizzato. Peccato che non arriva ancora l’atteso annuncio del perfezionamento dell’acquisto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo di viale Sardegna. L’acquisto atteso dal 2021

Leggi anche: Perché l’acquisto di una casa in Sardegna è un investimento solido nel tempo?

Leggi anche: Casa di comunità in Pian d’Ovile: "Non aspettiamo viale Sardegna"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Palazzo di viale Sardegna. L’acquisto atteso dal 2021 - In dirittura d’arrivo la ’progettazione’ che sbloccherà le risorse regionali. lanazione.it