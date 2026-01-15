Nuovi agenti di polizia a Messina entro marzo previsto un incremento del personale

Entro marzo, Messina vedrà un aumento del proprio organico di polizia con l’arrivo di 336 nuovi agenti in Sicilia. Questo incremento mira a rafforzare la presenza e l’efficienza delle forze dell’ordine nelle diverse province dell’isola. L’assunzione di nuovo personale rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e garantire un servizio più capillare alla comunità locale.

Sono oltre 300 i nuovi innesti previsti per il personale della Polizia di Stato in Sicilia. Nello specifico, saranno 336 le donne e gli uomini pronti a raggiungere le varie province dell'isola già da marzo. Un incremento sarà registrato pure a Messina, dove saranno accolte 45 nuove unità. Si tratta del terzo numero più alto di tutta la Sicilia dopo Palermo (141) e Catania (73). La notizia è stata diffusa da Giuseppe Coco, segretario generale aggiunto del sindacato autonomo di Polizia, che dichiara: "A settembre dell'anno scorso il Sap ha lanciato un appello urgente per rafforzare il prima possibile l'apparato della pubblica sicurezza in Sicilia, che da anni soffre una gravissima carenza di personale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

