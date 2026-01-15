Sono state stanziate sette milioni di euro per il primo lotto dei lavori di collegamento tra via Amadori e Prato Ovest. Questa nuova viabilità fa parte di un progetto più ampio, con i lavori previsti per partire nel 2027. L'intervento mira a migliorare i collegamenti stradali e a favorire la mobilità nella zona, rappresentando un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale locale.

"Ci sono le coperture economiche per realizzare il primo dei tre lotti del collegamento tra via Amadori e Prato Ovest: i lavori partiranno nel 2027". Lo assicura il sindaco Gabriele Romiti, facendo il punto sugli ultimi sviluppi del piano sulla nuova viabilità che collegherà la zona artigianale di via Amadori al casello dell’autostrada di Prato Ovest. Un’operazione da oltre 7 milioni di euro che l’amministrazione intende suddividere e finanziare in più lotti. L’idea è quella di costruire due tratti di strada e di realizzare una rotatoria in via Montalbano, che consentirebbe di collegare a una delle arterie principali del territorio quarratino la sua seconda zona industriale, attraversando anche via Piero della Francesca e via Brunelleschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Nuova viabilità. Sette milioni di euro per i collegamenti

