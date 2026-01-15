Nel 2026 Atac assumerà 634 nuovi autisti per rispettare il contratto con Roma
Nel 2026, Atac prevede l’assunzione di 634 nuovi autisti per garantire il rispetto degli impegni contrattuali con Roma. L’iniziativa si concentra principalmente sul rafforzamento del personale dedicato al servizio di superficie, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio di trasporto pubblico nella capitale. Questa strategia si inserisce in un piano più ampio di stabilizzazioni e rinnovo del personale.
Assunzioni e stabilizzazioni. Per il 2026 l’Atac rinforzerà, in particolare, il personale che si occupa del servizio di superficie. Nuovi autisti dei bus, quindi, ma non solo. La municipalizzata dei trasporti assumerà anche nuovi impiegati e manager per raggiungere un unico obiettivo: rispettare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Atac assume nuovi autisti: ecco come candidarsi
Leggi anche: Amat, ecco i nuovi autisti under 29 assunti con un contratto di apprendistato
Biglietti Atac, rispunta il rincaro: a due euro da luglio 2026 - L’aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, da 1,50 a due euro, rispunta nel Piano industriale di Atac approvato, nella sua versione ... iltempo.it
Atac: dal 1° gennaio 2026 torna la linea bus 060 tra Roma e Fiumicino - Dopo anni di attesa, torna la linea 060 di Atac, il collegamento diretto tra Roma e l’aeroporto di Fiumicino, a partire dal 1° gennaio 2026. canaledieci.it
Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato di questo Governo, a dimostrazione del forte, costante e crescent facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.