Napoli il dato spegne i sogni? La statistica boccia gli azzurri

Il recente pareggio del Napoli a Parma ha ridotto il margine dall'Inter a sei punti, suscitando riflessioni sulla situazione della squadra. Dopo una prestazione convincente contro i nerazzurri, il risultato ha generato discussioni sulla continuità e sulle possibilità di raggiungere gli obiettivi stagionali. Analizzare i dati e le statistiche può aiutare a comprendere meglio l’andamento del team e le sfide future.

Il pareggio di Parma manda il Napoli a sei lunghezze dall'Inter di Cristian Chivu. Un pari inaspettato dopo la grande prova di forza proprio contro i nerazzurri domenica sera. Ieri, però, con la gara recuperata si è concluso anche il girone d'andata: Conte mai così male. Napoli, finiti i sogni Scudetto?. Nella sua lunga e vincente carriera d'allenatore, Antonio Conte non aveva mai accumulato così pochi punti al giro di boa. Il Napoli, dopo il punto "guadagnato" contro la squadra di Cuesta, è arrivato a quota 39 punti (contando ovviamente solo le 19 partite e tralasciando la ventesima). Prima di oggi, per trovare il suo peggior risultato bisogna tornare alla stagione 2011-2012.

