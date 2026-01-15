Milan Leao accanto a Nkunku De Winter al posto di Pavlovic Nel Como c’è Douvikas Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan e Como si avvicinano alla sfida di questa sera alle 20. Con Leao e Nkunku pronti a partire dal primo minuto, il Milan cerca risposte in un momento delicato, mentre il Como si presenta con Douvikas in attacco. Nel frattempo, De Winter prende il posto di Pavlovic, segnando un possibile cambio di assetto nelle due squadre.

Como, 15 gennaio 2026 – La vittoria dell’Inter sul Lecce, ha fatto scivolare momentaneamente a -6 il Milan, mettendo pressione ai rossoneri che questa sera alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN), nel recupero del 16° turno del campionato (gara rinviata perché i rossoneri erano impegnati in Supercoppa), non potranno permettersi altri passi falsi contro il Como, che a sua volta vuol continuare a sognare di poter agguantare uno storico posto in Europa. Una bella prestazione è quello che ha chiesto ai suoi ragazzi – reduci dal pari agguantato in extremis – Cesc Fabregas, che ha speso anche parole di elogio per il collega Massimiliano Allegri: “Domani per noi la cosa fondamentale sarà la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

