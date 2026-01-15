Mercatino dell' antico a Viterbo

Il Mercatino dell'antico di Viterbo si terrà domenica 18 gennaio, offrendo un’occasione per apprezzare oggetti di collezionismo e antiquariato. L’evento si svolgerà in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino a sera. Un appuntamento dedicato agli appassionati e a chi desidera scoprire pezzi unici e di valore nel centro della città.

