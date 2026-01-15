Mercatino dell' antico a Viterbo

Il Mercatino dell'antico di Viterbo si terrà domenica 18 gennaio, offrendo un’occasione per apprezzare oggetti di collezionismo e antiquariato. L’evento si svolgerà in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino a sera. Un appuntamento dedicato agli appassionati e a chi desidera scoprire pezzi unici e di valore nel centro della città.

Domenica 18 gennaio è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento, dedicato all'oggettistica, al collezionismo e all'antiquariato, è organizzato in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino al tramonto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Mercatino dell'antico a Viterbo Leggi anche: Mercatino dell'antico a piazza della Rocca e San Faustino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’ANTIQUARIATO DI CASALE DI GENNAIO: ECCO SU COSA PUNTA IL MERCATO Primo appuntamento 2026 per il Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato. Domenica 11 gennaio Dalle 8.30 alle 17.00 Casale Monferrato - Mercato Pavia facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.