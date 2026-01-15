La situazione influenzale sta influendo significativamente sulla Massese, con numerosi giocatori costretti a fermarsi. Recentemente, anche Michael Buffa si è unito ai membri dello staff e della squadra colpiti dal virus, aggravando ulteriormente le difficoltà. La società monitora attentamente la situazione, sperando in un rapido ritorno alla piena formazione.

Non accenna a placarsi in casa Massese l’emergenza influenza. La squadra è ancora falcidiata dalle assenze alle quali si è aggiunta quella pesantissima di Michael Buffa. Il capitano è alle prese con la bronchite e la sua presenza domenica è in forte dubbio. E’ sempre malato anche l’altro attaccante Lucchesi. Bigini, Bechini e Vazio sono altri dei giocatori ancora alle prese col virus influenzale. Il tecnico Davide Marselli pur non essendosi completamente ristabilito ieri è tornato in ogni caso ad allenare la squadra che in precedenza era stata affidata al suo secondo Biancalana. Ha dato forfait anche il preparatore atletico Farina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Allarme influenza. Si ferma anche Michael Buffa

