Massese Allarme influenza Si ferma anche Michael Buffa
La situazione influenzale sta influendo significativamente sulla Massese, con numerosi giocatori costretti a fermarsi. Recentemente, anche Michael Buffa si è unito ai membri dello staff e della squadra colpiti dal virus, aggravando ulteriormente le difficoltà. La società monitora attentamente la situazione, sperando in un rapido ritorno alla piena formazione.
Non accenna a placarsi in casa Massese l’emergenza influenza. La squadra è ancora falcidiata dalle assenze alle quali si è aggiunta quella pesantissima di Michael Buffa. Il capitano è alle prese con la bronchite e la sua presenza domenica è in forte dubbio. E’ sempre malato anche l’altro attaccante Lucchesi. Bigini, Bechini e Vazio sono altri dei giocatori ancora alle prese col virus influenzale. Il tecnico Davide Marselli pur non essendosi completamente ristabilito ieri è tornato in ogni caso ad allenare la squadra che in precedenza era stata affidata al suo secondo Biancalana. Ha dato forfait anche il preparatore atletico Farina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Buffa al Politeama per Michael Jordan
Leggi anche: Eccellenza. Larcianese, che beffa nel finale con la Massese. Tre punti bianconeri con Buffa, i viola recriminano
Massese Allarme influenza. Si ferma anche Michael Buffa.
Massese Allarme influenza. Si ferma anche Michael Buffa - La squadra è ancora falcidiata dalle assenze alle quali si è aggiunta quella pesantissima di Michael Buffa. msn.com
Allarme Influenza K: cos’è, sintomi (anche intestinali), quanto dura, cosa prendere (e cosa no)
L'allarme del Wwf: «Troppe tartarughe morte dal 1 gennaio a Massa Carrara: è colpa delle reti da pesca» x.com
Solaro, allarme truffe: finti tecnici della rete idrica. La segnalazione del Comune facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.