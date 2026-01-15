Lanciano monopattino da 7 metri donna colpita alla testa a Napoli | in prognosi riservata
A Napoli, una donna di 67 anni è rimasta ferita alla testa dopo essere stata colpita da un monopattino lanciato da un parcheggio sul tetto di una struttura in piazzale Tecchio. La donna è attualmente in prognosi riservata. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sulla gestione di situazioni impreviste nelle aree di parcheggio.
Una 67enne è rimasta ferita a Napoli: è stata colpita alla testa da un monopattino lanciato da un parcheggio sul tetto di una struttura mentre era in piazzale Tecchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
