La rinascita di Mateta vale gol Europa e Francia | chi è il nuovo obiettivo bianconero

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese, si è trasferito al Crystal Palace nel gennaio 2021 dal Mainz, con un investimento complessivo di circa 14 milioni di sterline tra prestito e riscatto. La sua rinascita in Premier League ha suscitato interesse anche in Italia, dove la Juventus valuta il suo profilo come possibile obiettivo di mercato. Con una carriera in crescita, Mateta rappresenta un nome da seguire nel panorama europeo.

