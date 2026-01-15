La rinascita di Mateta vale gol Europa e Francia | chi è il nuovo obiettivo bianconero
Jean-Philippe Mateta, attaccante francese, si è trasferito al Crystal Palace nel gennaio 2021 dal Mainz, con un investimento complessivo di circa 14 milioni di sterline tra prestito e riscatto. La sua rinascita in Premier League ha suscitato interesse anche in Italia, dove la Juventus valuta il suo profilo come possibile obiettivo di mercato. Con una carriera in crescita, Mateta rappresenta un nome da seguire nel panorama europeo.
Jean-Philippe Mateta è arrivato al Crystal Palace per una cifra totale tra prestito e riscatto di 14 milioni di sterline nel Gennaio 2021 dal Mainz. L’attaccante approda in Inghilterra con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, su di sé le aspettative non erano altissime. Dopo un inizio a rilento con appena 7 gol nelle prime 50 partite disputate in Premier League, nella stagione 2023-24 arriva l’esplosione. L’attaccante francese ha conquistato il cuore dei tifosi del Palace a suon di gol: chiude la stagione con ben 16 gol realizzati in 35 gare disputate in campionato, superando il suo record di 14, ai tempi del Mainz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Cresswell Juve, spunta anche il nome dell’inglese per rinforzare la difesa: è una ‘vecchia’ conoscenza di Comolli, ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero
Leggi anche: Chi è Tiago Gabriel, nuovo obiettivo della Juventus per la difesa. La storia e l’identikit del possibile colpo bianconero
Claudio Zuliani. . #rassegnastramba 15-1-2026 MINGUEZA c'è Napoli frena e il terzo posto si avvicina #juventus Santificazione di Pio per un gol La rinascita di Paratici facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.