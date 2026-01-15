La rinascita di Mateta vale gol Europa e Francia | chi è il nuovo obiettivo bianconero

Da stilejuventus.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese, si è trasferito al Crystal Palace nel gennaio 2021 dal Mainz, con un investimento complessivo di circa 14 milioni di sterline tra prestito e riscatto. La sua rinascita in Premier League ha suscitato interesse anche in Italia, dove la Juventus valuta il suo profilo come possibile obiettivo di mercato. Con una carriera in crescita, Mateta rappresenta un nome da seguire nel panorama europeo.

Jean-Philippe Mateta è arrivato al Crystal Palace per una cifra totale tra prestito e riscatto di 14 milioni di sterline nel Gennaio 2021 dal Mainz. L’attaccante approda in Inghilterra con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, su di sé le aspettative non erano altissime. Dopo un inizio a rilento con appena 7 gol nelle prime 50 partite disputate in Premier League, nella stagione 2023-24 arriva l’esplosione. L’attaccante francese ha conquistato il cuore dei tifosi del Palace a suon di gol: chiude la stagione con ben 16 gol realizzati in 35 gare disputate in campionato, superando il suo record di 14, ai tempi del Mainz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

la rinascita di mateta vale gol europa e francia chi 232 il nuovo obiettivo bianconero

© Stilejuventus.com - La rinascita di Mateta vale gol, Europa e Francia: chi è il nuovo obiettivo bianconero

Leggi anche: Cresswell Juve, spunta anche il nome dell’inglese per rinforzare la difesa: è una ‘vecchia’ conoscenza di Comolli, ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero

Leggi anche: Chi è Tiago Gabriel, nuovo obiettivo della Juventus per la difesa. La storia e l’identikit del possibile colpo bianconero

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.