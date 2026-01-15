La materna è outdoor I bambini di ’Matrioska’ sono cittadini attivi già in età prescolare

Nel cuore del Baluardo si trova un luogo speciale dedicato ai bambini prescolari. La materna outdoor di 'Matrioska' offre un ambiente in cui i piccoli apprendono attraverso la narrazione, utilizzando albi illustrati, favole e filastrocche. Qui, i bambini non solo sviluppano la passione per le storie, ma imparano anche a conoscere e mappare la città, diventando cittadini attivi e consapevoli fin dalla prima età.

Esiste un posto magico al Baluardo. Un posto in cui i bambini in età pre-scolare vengono educati alla narrazione grazie ad albi illustrati, favole, filastrocche, ma soprattutto imparano a mappare la città. È il progetto educativo ' Laboratorio liberatorio a piedi scalzi ' per bimbi da 2 a 6 anni dell'associazione Matrioska. Nato nel 2020, ispirato alla filosofia educazionale outdoor e all'educazione diffusa, pensato al massimo per dodici bimbi, il progetto sarà presentato per la parte della narrazione alla libreria Nuova avventura di Marina sabato alle 10 e venerdì alle 18 alla Serendipity di Massa, mentre un vero e proprio open day ci sarà sabato 31 alle 10:30 nella sede di via Baluardo 6 a Carrara.

