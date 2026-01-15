La materna è outdoor I bambini di ’Matrioska’ sono cittadini attivi già in età prescolare

Da lanazione.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Baluardo si trova un luogo speciale dedicato ai bambini prescolari. La materna outdoor di 'Matrioska' offre un ambiente in cui i piccoli apprendono attraverso la narrazione, utilizzando albi illustrati, favole e filastrocche. Qui, i bambini non solo sviluppano la passione per le storie, ma imparano anche a conoscere e mappare la città, diventando cittadini attivi e consapevoli fin dalla prima età.

Esiste un posto magico al Baluardo. Un posto in cui i bambini in età pre-scolare vengono educati alla narrazione grazie ad albi illustrati, favole, filastrocche, ma soprattutto imparano a mappare la città. È il progetto educativo ’ Laboratorio liberatorio a piedi scalzi ’ per bimbi da 2 a 6 anni dell’associazione Matrioska. Nato nel 2020, ispirato alla filosofia educazionale outdoor e all’educazione diffusa, pensato al massimo per dodici bimbi, il progetto sarà presentato per la parte della narrazione alla libreria Nuova avventura di Marina sabato alle 10 e venerdì alle 18 alla Serendipity di Massa, mentre un vero e proprio open day ci sarà sabato 31 alle 10:30 nella sede di via Baluardo 6 a Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la materna 232 outdoor i bambini di 8217matrioska8217 sono cittadini attivi gi224 in et224 prescolare

© Lanazione.it - La materna è outdoor. I bambini di ’Matrioska’ sono cittadini attivi già in età prescolare

Leggi anche: Firenze, San Jacopino: dieci spaccate di auto in pochi giorni. La denuncia del Comitato cittadini attivi

Leggi anche: Malori alla materna di Iolo. Cinque bambini in osservazione. Scattano i controlli sull’acqua

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.