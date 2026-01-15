Jazz bossanova e soul-pop | tre domeniche con Alessandro Scala e Fabrizio Tarroni

Il Mercato Coperto di Ravenna prosegue la sua programmazione culturale con tre domeniche dedicate alla musica dal vivo, featuring Alessandro Scala e Fabrizio Tarroni. Gli eventi, gratuiti e aperti a tutti, offrono un'occasione per ascoltare generi come jazz, bossanova e soul-pop in un contesto informale e accessibile. Un’opportunità per apprezzare musica di qualità in un ambiente conviviale, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Mercato Coperto di Ravenna prosegue la sua programmazione culturale e musicale con una serie di appuntamenti di musica dal vivo, confermando una formula gratuita e aperta al pubblico. I concerti, fruibili senza obbligo di sedersi a pranzo, sono pensati per accompagnare le domeniche nel centro storico, offrendo l’occasione di una sosta per un caffè, un aperitivo o il pranzo. Domenica 18 e 25 gennaio e domenica 8 febbraio è in programma il ritorno del duo composto da Alessandro Scala al sax e Fabrizio Tarroni alla chitarra. Il concerto propone un repertorio che attraversa jazz, bossanova, standard internazionali e soul-pop. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Gospel, funk e jazz con Spiagge Soul Holy Fellas, Ginga, Dj Lelli: torna Christmas Soul

